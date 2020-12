Tieners gefrustreerd door nieuwe lockdown: "Meneer Rutte, denk ook aan ons"

"Ik heb er wel begrip voor, maar ze moeten ook aan de jongeren denken. Nu ben ik straks weer veel thuis en sacherijnig naar mijn ouders", zo vertelt hij. Zijn kameraad Kaan vult hem aan. "Verveling ligt nu zeker op de loer. Alleen maar gamen is het ook niet, want je wil ook naar buiten kunnen met je vrienden en de straat op."

Dinsdagavond, rond de klok van 19:30 uur. Nederland zit op slot, ook de scholen zijn inmiddels gesloten. Xander (14), die samen met Kaan (14) door de Pilotenbuurt in Beverwijk wandelt, moet het nieuws over de tweede lockdown nog een plek geven.

Marco Dalpra snapt dat de grillige regelgeving rond het coronavirus lastig is voor jeugd. "Het is verwarrend in de breedste zin van het woord. Dan zijn de regels streng, dan weer niet. Wel naar school, niet naar school. Die veranderingen zijn voor volwassenen al lastig. En dat is dan voor de jongeren op zijn minst zo lastig natuurlijk."

Frank Commissaris en Marco Dalpra, jongerenwerkers bij Stichting Welzijn Beverwijk, kennen de Pilotenbuurt als hun broekzak. Een wijk die ook bekend staat vanwege overlast en geweld op straat , hoewel het volgens Frank alweer een tijd rustig is. Niettemin maakt hij zich zorgen, dit keer over de gevolgen van de lockdown voor jongeren. "Dat brengt soms angst en stress met zich mee. Wat de kans ook kan vergroten dat ze zich gaan vervelen en resulteert in vervelend gedrag op straat", aldus Frank.

Toch zijn er wat creatieve mogelijkheden, zo benadrukt Frank. "We zijn nu ook op social media ontzettend actief. En proberen activiteiten te ontplooien waar je je op kan inschrijven. Bijvoorbeeld in het buurthuis. Het is uitdagend, maar als we creatief zijn, dan is er toch nog veel mogelijk."

De jongeren zeggen ondertussen begrip te hebben voor de lockdown, maar sluiten niet uit de komende tijd ook wel eens buiten de lijnen te kleuren. Youssef (15): "Het is gewoon lastig om je strikt aan alle regels te houden. Dus zo af en toe neem je een omweggetje."

Rutte

Mick (14) uit Velsen-Noord hoopt dat 'Rutte & co' iets kan regelen voor ze. "Het is er en ik heb er begrip voor. Ik draag ook een mondkapje als het nodig is. Maar: denk ook aan ons. Want wat is er nu te doen dan? We willen ook naar buiten."