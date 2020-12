Boswachters willen verwachte lockdown-drukte spreiden: "Er is zoveel moois te zien"

"Mensen kiezen al snel voor het Robbenoordbos, waar we nu zijn, of voor het Schoorlse bos", vertel Mikal Folkertsma. Zij wil met haar blog het avontuurlijke in de mensen gaan aanspreken. "Ik heb het zelf ook gedaan. Je bent beperkt in je mogelijkheden, dus ik ben op zoek gegaan naar nieuwe plekjes voor mezelf. En er zijn er verrassend veel."

Al het hele jaar is het door de coronacrisis drukker dan anders in de natuurgebieden. Er lijkt een heel nieuw publiek te zijn aangetrokken dat soms nog even moeten wennen dat er ook in de natuur regels zijn. Ook die komen in de blog aan bod. "Iedereen is welkom en er is genoeg ruimte. Er zijn alleen wel wat spelregels en als je je daar aan houdt, help je de natuur te beschermen", legt Folkertsma uit.

Wad

Als voorbeeld van zo'n andere plek wijst de boswachter op natuurgebied de Kleiput Vatrop op Wieringen. "Het ligt aan het Wad, is weer een heel ander gebied dan het bos. Hier kan je ontzettend genieten van de uitzichten, het is nu wat mistig maar daar zie je nog eenden zitten. En je kan hier op de dijk, die loopt helemaal tot voorbij Hippolytushoef, ook heerlijk fietsen."

De boswachter zet morgen haar eerste blog online. "Ik wil de mensen de komende weken meenemen naar verschillende plekjes in de regio Noord-Holland Noord waar je onwijs leuk kunt wandelen, maar die nog onbekend zijn. Ik denk dat je daar met je gezin of met je hond tijdens de kerstvakantie heerlijk op pad kunt gaan."