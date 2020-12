Lawaaiprotest verhoging minimuumloon gaat door: "Onze laatste oproep"

AMSTERDAM - Vanavond gaat de Amsterdamse gemeenteraad zich uitspreken over het plan om het minimumloon te verhogen, naar 14 euro per uur. Nu is dat nog rond de tien euro per uur voor iemand ouder dan 21 jaar. Utrecht, Den Haag, Leiden en nog 15 andere gemeentes gingen Amsterdam al voor. Met een lawaaiprotest probeert de FNV vanavond bij de Stopera in Amsterdam nog een laatste oproep te doen. "We willen druk uitoefenen op Den Haag", vertelt Yvette de Vries van de FNV.

Volgende week woensdag wordt de 'Motie Voor 14' behandeld door de politiek in Den Haag. Vanavond tijdens de online raadsvergadering in Amsterdam wordt beslist of ook Amsterdam een motie zal indienen bij de landelijke politiek.

Hoewel de raadsvergadering niet meer in de Stopera zelf, maar online wordt gegeven, gaat de actie gewoond door. "Wij gaan naar de Stopera vanavond en delen hier posters en stickers uit. Foto's en filmpjes van de actie worden gedeeld op social media", vertelt De Vries.

Wakker schudden

Volgens de vakbond voelen twee miljoen mensen niets van de economische groei, omdat ze het minimumloon verdienen, vastzitten en niet kunnen meeprofiteren van de welvaartsverbetering. Gemeentes hebben direct te maken met het armoedebeleid in hun stad en zijn daarom dé aangewezen persoon om de landelijke politiek wakker te schudden. "Mensen kunnen maar moeilijk rondkomen in deze tijd. Veel maatregelen tegen armoede, moeten gemeentes zelf aanpakken", legt De Vries uit.

FNV heeft een positief gevoel bij de actie. "We hebben goede hoop dat de motie wordt aangenomen. We komen vanavond nog één keer samen om iedereen een hart onder de riem te steken. Dan hebben we alles gedaan wat we konden doen."