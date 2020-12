Nog voor de jaarwisseling bodycams voor handhavers van Gooise Meren

GOOISE MEREN - Handhavers van de gemeente Gooise Meren gaan nog deze maand met een bodycam de straat op. De bodycams moeten handhavers beter beschermen als ze te maken krijgen met agressie. Vooral deze jaarwisseling is er een 'verhoogd risico', zo burgemeester Han ter Heegde.

De toenemende agressie tegen handhavers was afgelopen zomer al aanleiding voor de gemeenteraad van Gooise Meren op voorspraak van het CDA om ook met een plan voor bodycams voor handhavers te komen. Een bodycam zou een 'de-escalerende werking' hebben.

Met de camera's worden situaties waar boa's te maken hebben met agressie opgenomen. Dan kan uiteindelijk weer helpen bij de opsporing van verdachten en moet daarmee afschrikken, zo is de gedachte.

Verhoogd risico met jaarwisseling

Gooise Meren heeft de bodycams nu besteld. De camera's worden nog voor het einde van deze maand in gebruik genomen. "Dit is belangrijk, omdat de jaarwisseling een moment is waarop de boa’s traditioneel, en zeker deze editie, verhoogd risico lopen", aldus burgemeester Han ter Heegde.

Komende jaarwisseling geldt niet alleen een vuurwerkverbod, maar is het land ook nog grotendeels in lockdown. Handhavers zullen controleren of alle regels wel goed worden nageleefd.

Het gebruik van de bodycams wordt eind volgend jaar geëvalueerd.