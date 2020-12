PVV wil 'onrendabele' VVV in Zandvoort binnen maand sluiten, maar krijgt raad niet mee

ZANDVOORT - Zandvoort heeft voor in ieder geval nog één jaar een fysieke VVV-balie in het dorp. Zandvoort Marketing maakte onlangs bekend dat de balie niet meer rendabel is en wil vanaf januari 2022 anders gaan werken. De PVV snapt niet dat de organisatie dan nog een jaar subsidie krijgt en stelde gisteravond voor om per 1 januari aanstaande de deuren te laten sluiten, maar tevergeefs.

"We vinden het onacceptabel dat een balie nog één jaar open blijft, terwijl die al twee jaar verliesgevend is. En vooral omdat deze organisatie bijna volledig op subsidie van de gemeente draait, bijna een half miljoen per jaar. Het is niet te verantwoorden naar andere ondernemers in het dorp", aldus Marco Deen van de PVV tijdens de raadsvergadering.

Zijn motie werd verworpen, omdat een meerderheid vindt dat Zandvoort Marketing de ruimte moet krijgen om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en een goede oplossing te vinden voor de enige vaste baliemedewerker. De sluiting heeft er vooral mee te maken dat er nog maar weinig bezoekers aan de balie komen.

'Balie naar winkelstraat verplaatsen'

De Zandvoortse VVV-balie heeft meer dan honderd jaar lang verschillende locaties in het dorp gehad. Onder meer bij het station, in het centrum en de laatste jaren in het Zandvoorts Museum. De baliemedewerker bedient ook de gasten van het museum. Een weggestopte plek, vindt bijvoorbeeld Patrick Berg van de Ouderenpartij Zandvoort.

Hij stelt voor de VVV-balie komend jaar naar een leegstaand winkelpand in de Haltestraat te verplaatsen, zodat de bezoekerscijfers wellicht toch nog omhoog gaan. Of dat ook gaat gebeuren, is nog maar de vraag.