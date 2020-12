Plannen voor Entree en Badhuisplein Zandvoort terug naar de tekentafel

ZANDVOORT - Het Zandvoortse college heeft de stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en de Entree Zandvoort voorlopig teruggetrokken. Wethouder Verheij wil de plannen verder laten uitwerken, omdat een meerderheid in de raad daar behoefte aan heeft.

De PVV, Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) en de VVD zetten onlangs tijdens een commissievergadering veel vraagtekens bij de ambitieuze visies. Het zijn nog geen officiële bouwtekeningen, maar eerste ruwe schetsen die de betrokken partijen als basis kunnen gebruiken voor verdere ontwikkeling van de plannen.

De drie partijen vinden vooral dat er te weinig rekening is gehouden met de inbreng van omwonenden, vragen zich af of er wel voldoende parkeergelegenheid zal overblijven en willen een sterkere financiële onderbouwing van de plannen. De wethouder laat de visies daarom verder uitwerken en hoopt ze dan in het tweede kwartaal van 2021 te kunnen presenteren.

Kleur deurknoppen

GroenLinks, PvdA, Gemeentebelangen Zandvoort, D66 en CDA hadden graag gezien dat beide visies goedgekeurd zouden worden zodat er zo snel mogelijk woningen gebouwd kunnen worden. Ze vinden het jammer dat de plannen nu toch weer teruggetrokken worden, of zoals Astrid van der Veld van Gemeentebelangen Zandvoort het omschreef in de raadsvergadering: "Ik vind het heel jammer dat dit gebeurt, omdat bepaalde partijen eigenlijk bijna willen weten welke kleur deurknoppen er moeten komen."