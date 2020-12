Onderzoek moet huisartsenzorg in Amstelland snel ‘toekomstbestendiger’ maken

AMSTELVEEN -De gemeente Amstelveen begint met huisartsen in de regio en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een onderzoek om de huisartsenzorg ‘toekomstbestendiger’ te maken. Want in de regio Amstelland is op sommige plekken een tekort ontstaan aan huisartsen.

Er is meer vraag dan aanbod en daardoor zal er vaker een patiëntenstop zijn. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde Regiobeeld Amstelland.

Volgens wethouder van Ballegooijen is de urgentie hoog en moeten er nu stappen worden gezet: “Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel.” De gemeente wil daarmee ook inspringen op de groei van de bevolking in Amstelland (op Aalsmeer na). Vooral onder 65-plussers groeit het aantal inwoners de komende jaren. Begin volgend jaar moeten de eerste resultaten van het onderzoek naar buiten komen.

Zorgwekkend

Uit het Regiobeeld Amstelland blijkt ook dat het op sommige punten niet goed gaat met de bredere zorg in Amstelland. Zo zijn steeds minder mensen de afgelopen jaren bereid geweest om in de zorg te werken. Dat is vooral te merken in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Het ziekteverzuim in de zorg is ook hoger dan in andere sectoren. Huisartsen die parttime werken zeggen dat de werkdruk de afgelopen twaalf maanden is toegenomen.

Dementie

Wat er verder uitspringt is de verwachting dat het aantal inwoners in Nederland met dementie de komende jaren fors stijgt naar 620.000 inwoners in 2050. Volgens de onderzoekers van Regiobeeld Amstelland is dat een stijging van 229%, vergeleken met 2018. In de gemeenten Aalsmeer en Ouder-Amstel stijgen die cijfers nog harder: vergeleken met 2018 is er sprake van een stijging van 260% voor Aalsmeer en 304% voor Ouder-Amstel.

Minder chronisch

Daartegenover staat dat inwoners van de regio Amstelland gemiddeld minder vaak last hebben van één of meer chronische ziekten, vergeleken met de rest van Nederland. Bovendien voelen ze zich in de regio meer dan gemiddeld gezond.