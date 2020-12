De Peiling: Kan ons land miljoenen extra inwoners aan?

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse bevolking groeit de komende vijftig jaar gestaag door, meldt het CBS vandaag op basis van de Bevolkingsprognose 2020-2070. Naar verwachting tikken we in 2063 de 20 miljoen inwoners aan. De groei wordt vooral veroorzaakt door de komst van migranten en door de stijgende levensduur. Denk jij dat ons land miljoenen extra inwoners aankan? Moeten akkers plaatsmaken voor steden, of vind je het nu eigenlijk al te druk?

2020 Dipjaar

De bevolkingsgroei komt in 2020 naar verwachting uit op drieënzestigduizend personen. Dat is de helft van de groei in 2019. Door de coronapandemie is de sterfte dit jaar hoger en de migratie lager.

Met de komst van een coronavaccin en het opheffen van reisrestricties zal het sterftecijfer dalen en komen er weer meer migranten naar Nederland. Naar verwachting ligt de bevolkingsgroei in 2022 weer boven de 100 duizend. Vanaf 2023 worden er ook weer meer kinderen geboren, maar het aantal baby's compenseert niet het aantal sterfgevallen.