Kabinet werkt aan strengere regels, grote winkelketens waarschijnlijk toch niet open

Het kabinet laat vanmorgen weten met strengere coronaregels voor grote winkelketens te komen. Volgens Haagse bronnen wordt er rekening mee gehouden dat filialen toch moeten dichtgaan, meldt de NOS. Op allerlei niveaus wordt daar op dit moment over overlegd.

Er is veel onduidelijkheid over welke winkels open mogen en wat essentieel is of niet. De regel is dat winkels nu nog open mogen zolang het assortiment uit meer dan 30 procent uit levensmiddelen bestaat of zolang ze meer dan 70 procent van hun omzet uit eten of drinken halen, zei premier Mark Rutte gisteravond in een debat met de Tweede Kamer over de lockdown.

Eerder werd bekend dat de 400 winkels van winkelketen Action de deuren zouden openen. "Dit is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en onze branchevereniging", zegt woordvoerder Yvette Mol.

Bij de Action betreft 40 procent van de omzet essentiële artikelen, zegt Moll. "Denk aan was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, handgel, wc-papier, dierenvoeding, eet- en drinkwaren en nog veel meer." Alle niet-essentiële producten zijn afgedekt en bij de kassa ook niet te scannen.

Veiligheid

"Al vanaf begin maart houden wij ons strikt aan de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen", verzekert Moll. "En dat blijven wij ook nu doen."

Zo wordt in de winkels de veiligheid van het personeel en werknemers gewaarborgd. "We hanteren strikt de maatregelen ten aanzien van veilig winkelen, zoals veilig afstand houden, maximaal aantal klanten per winkel, medewerker bij de ingang, een schoongemaakt karretje of mandje per klant, mondkapjes en kassaschermen", zegt Moll.

Bestuurder van vakbond FNV Handel Linda Vermeulen uit haar zorgen over de opening van grote winkelketens. "Het is schandalig. Ze verkiezen omzet boven gezondheid. Ik krijg veel bezorgde en boze mensen aan de telefoon", zegt ze.