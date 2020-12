Dijklander ziekenhuis ziet aantal coronapatiënten weer stijgen

HOORN - Het Dijklander ziekenhuis ziet de stijging van het aantal coronabestemmingen in de regio ook terug in het aantal ziekenhuisopnames. Waar eerder afschaling verkent werd, moet het ziekenhuis nu bekijken of opschalen van de corona-afdeling mogelijk weer nodig is.

"Er zit altijd een zekere vertraging in het aantal besmettingen dat in de regio toeneemt en het aantal ziekenhuisopnames, maar we zien nu zeker weer een toename in het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis", vertelt een woordvoerder van het Dijklander ziekenhuis.

Momenteel telt de corona-afdeling van het Dijklander ziekenhuis 22 bedden, maar mogelijk moet die capaciteit de komende dagen opgeschroefd worden. Op dit moment liggen er 27 positief geteste patiënten in het ziekenhuis, waarvan er zeven op de Intensive Care verzorgd worden.

De klachten waar de mensen mee binnenkomen is gelijk aan die van dit voorjaar, maar de manier waarop het ziekenhuis de patiënten kan helpen is vooruitgegaan, vertelt de woordvoerder. "We weten nu welke mix aan medicijnen het beste is. Dat had tot gevolg dat soms mensen al na een paar dagen weer naar huis konden."

Doorbikkelen

De zwaardere patiënten komen op de IC terecht en gemiddeld hebben zij daar 9,5 dag zorg nodig. "We zien dat dit toch nog vaak mensen zijn met onderliggende aandoeningen", licht de woordvoerder toe. De leeftijd van de patiënten die momenteel op de Intensive care liggen varieert van 32 jaar tot 89 jaar. "We zien wel dat in de leeftijdscategorie tussen de 28 en 44 jaar de minste mensen op de IC terecht komen. In de leeftijdsgroepen daarboven is geen duidelijk verschil te zien."

Met het toenemend aantal patiënten neemt de druk op het zorgpersoneel toe. Slechts enkel operaties zijn uitgesteld - acht tot tien procent -, maar in tegenstelling tot de eerste golf gaat op dit moment de reguliere zorg dus zoveel mogelijk door.

"We redden het nu nog, maar het is voor veel van onze collega's mentaal zwaar. Sommigen waren nog niet klaar voor deze nieuwe golf, maar bikkelen toch door. Tegelijkertijd heerst er ook een soort rust en het gevoel dat we dit samen moeten doen."