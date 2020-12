Haarlemse zangeres steekt nabestaanden hart onder de riem met kerstlied

HAARLEM - 'Altijd bij me' is een nieuw kerstlied van de Haarlemse zangeres Laura Drontmann. Het nummer vraagt aandacht voor het werk van de Aalsmeerse stichting Living Memories. Zij maken videoportretten van ongeneeslijk zieke kinderen. "Eerst kon ik niet naar het filmpje kijken, maar nu is het zo'n dierbaar beeld uit het leven van ons kindje" zegt de moeder van Guusje die in september overleed.

Zangeres Laura Drontmann maakte het zelf van dichtbij mee. Haar nichtje Guusje leed aan een zeldzame ongeneeslijke ziekte. Haar ouders lieten vorig jaar een videoportret maken door de stichting. September dit jaar overleed de driejarige Guusje. "Toen het filmpje gemaakt was hebben we het ver weg gestopt", vertelt moeder Laura Heeren uit Amsterdam "Toen Guusje net overleden was konden we er niet naar kijken maar nu is het heel waardevol voor ons. Het geeft zo'n mooi beeld van hoe Guusje was".

Zangers Laura kwam in contact met Living Memories omdat ze eerder al een liedje voor Guusje had gemaakt dat gebruikt was bij het videoportret van haar nichtje. "Ik ben toen benaderd door de stichting of ik een lied wilde maken over hun werk", vertelt Laura.