Schoolsluiting heeft mentale gevolgen voor jonge generatie: "Sociale leven ligt overhoop"

De basis- en middelbare scholen moeten (weer) hun deuren sluiten en dat heeft grote impact op de jonge 'quarantaine-generatie', zeggen deskundigen. Niet alleen staan de ouders voor een zware uitdaging de komende vijf weken, maar is het ook doorbijten voor de jonge generatie (5 - 18 jaar). Deze tweede 'zware' lockdown is anders voor hen dan de vorige, zegt opvoeddeskundige Marina van der Wal.

De uitleg dat de basisscholen dicht moeten om ouders thuis te houden, vindt Bol dan ook 'schandalig'. Volgens hem heeft een groot deel van de kinderen in het voorjaar wekenlang niets geleerd. "Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen."

Dat had, zeker in het basisonderwijs, nooit mogen gebeuren, zegt onder andere onderwijssocioloog Thijs Bol tegen dagblad Trouw . "Kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, betalen de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken."

Zoveel weken niet naar school en ook vrienden niet kunnen zien heeft veel impact, legt Van der Wal uit. "De mentale gevolgen zijn heftig. Het brein van pubers is volop in ontwikkeling en hun hele sociale leven ligt nu overhoop. Ook zien we nu al dat kennis op het gebied van theoretische vakken achteruit gaat, omdat ze minder fysiek les hebben. Dat is natuurlijk erg zorgelijk."

Of kinderen thuis zitten door hun ouders is (misschien) zwart-wit gedacht, wat niet wil zeggen dat het samen thuis zijn kan zorgen voor spanningen. Van der Wal zegt kritisch: “Want waarom moeten zij zich aan de regels houden, terwijl hun ouders dat de afgelopen tijd niet echt hebben gedaan.” Volgens haar had het voorkomen kunnen worden en 'dat zullen veel kinderen zo voelen'.

Tips

Om het in huis in deze tijd toch dragelijker te maken heeft van der Wal een aantal tips. "Praat vooral met je pubers over hun emoties. Niet per se over cijfers en dat soort zaken, maar sta open voor hun gevoel. Je hoeft er niet per se in mee te gaan, maar toon begrip.

Ook kun je volgens van der Wal met bevriende ouders bijvoorbeeld leuke overlevingspakketten voor je kinderen maken. Zodat er veel leuke dingen samen gedaan wordt. Het spelen van een spelletje helpt ook: "Lekker 'met de fam' ganzenborden, of monopolie of kolonisten, dat kan alleen maar resulteren in een rustig, vriendschappelijk spel...toch."