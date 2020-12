Adventkalender in St. Bavokerk: "Delen van hoop in donkere tijden"

HAARLEM - Het aftellen naar kerst is begonnen en om toch een beetje hoop te geven aan mensen die het moeilijk hebben, is er in de St Bavokerk een 3D-adventkalender neergezet. Rondom de kerstboom in het midden van de kerk staan 28 kistjes met daarin kerstwensen van verschillende Haarlemmers en dat is volgens stadsdominee Tom de Haan, juist nu erg waardevol. "Alles wordt geschrapt en daarmee is het wel donker nu. Met de adventkalander delen we geloof, hoop en liefde."