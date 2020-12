Van Wetering leidt handbalsters simpel langs Roemenië

KOLDING - De handbalsters hebben de laatste wedstrijd in de hoofdfase van het EK met 35-24 gewonnen van Roemenië. Bo van Wetering was belangrijk voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonade, die al niet meer in de race was voor de Europese titel. De Heerhugowaardse werd door haar acht treffers uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.

Nederland begon voortvarend aan de wedstrijd en daar had Van Wetering een groot aandeel in. Oranje kwam - mede door drie treffers van de Noord-Hollandse - al snel op een 5-1 voorsprong. Bij 7-6 was de marge door de Roemenen echter weer hersteld tot slechts een punt. Nederland liet zich niet van de wijs brengen en had tijdens de rust weer een voorsprong van vier punten te pakken (16-12).

Roemenië naderde Nederland kort na de pauze nog even tot twee punten, maar daarna was het klaar met het verweer en kon Nederland uitlopen naar een voorsprong van liefst elf treffers. Naast Van Wetering was de Volendamse Debbie Bont met vier treffers in de tweede helft ook op dreef.

Vijfde plaats?

De zege is een stap naar mogelijk de vijfde plaats in de eindrangschikking. Oranje is wel afhankelijk van de uitkomst tussen de wedstrijd tussen Kroatië en Duitsland. Die wedstrijd begint om 18.15 uur.

De wereldkampioen won maandag de tweede wedstrijd uit de hoofdronde met 28-27 van Duitsland, maar de winst met slechts één doelpunt verschil was niet toereikend om kans te maken op een plek in de halve finales. Het is de eerste keer na zes grote kampioenschappen dat het Nederlands vrouwenteam niet de laatste vier haalt.