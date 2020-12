Vrijwilligers krijgen kerstpakket in drive-in kerststraat

"Ze zijn super belangrijk. Zeker afgelopen tijd is wel gebleken hoe belangrijk contact is en hoe belangrijk het is om je in te zetten voor een ander", zegt Lori Weber van Humanitas Kop van Noord-Holland, "We kunnen nu geen feest voor ze houden door corona dus doen we het op deze manier"

Projecten

Shanna Hoet is één van de vrijwilligers die vandaag in de kerststraat een kerstpakket komt halen: "Ik begeleid meerdere doelgroepen. Ik ga dan bij de mensen langs en dat vind ik super leuk."

Lori Weber: "We hebben bijvoorbeeld vrijwilligers die mee doen aan het project 'het Vriendschappelijk Huisbezoek' waarbij ze langs gaan bij mensen die zich eenzaam voelen, die een maatje zoeken om bijvoorbeeld eens een wandeling mee te maken. Maar ze lezen ook voor aan kinderen om ze te helpen met taal of helpen met de administratie."

Eenzaam

De actie loopt meteen goed. Al vrij snel nadat de straat is ingericht met een partytent en de pakketten klaar staan, komen de eerste vrijwilligers hun cadeau ophalen. "Er zit van alles in. Koekjes, lekker shampoo, een boek over vrijwilligerswerk. Allemaal producten van lokale ondernemers uit Schagen en Hollands Kroon", vertelt Weber.

Vandaag was Wieringerwerf aan de beurt, morgen en overmorgen worden de vrijwilligers uit Schagen en Den Helder in het zonnetje gezet. Maar ook de deelnemers die ondersteuning krijgen worden niet vergeten tijdens de kerstdagen.

"Nee, natuurlijk niet. Mensen die er behoefte aanmelden kunnen zich aanmelden. Zij worden op eerste kerstdag gebeld en gaan dan in een groepsgesprek praten om toch te zorgen dat mensen zich niet eenzaam hoeven te voelen."