Texel stroomt weer vol in de kerstvakantie ondanks lockdown: "Spelletjes mee!"

De deuren van VVV Texel zijn gesloten, maar er ligt toch een stapeltje folders voor activiteiten op een tafeltje voor eventuele gasten. Het verbaast VVV-directeur Frank Spooren van Texel niet dat er volop geboekt wordt. "Het eiland is niet bezaaid met hotels, we hebben heel veel bungalowparken en vakantiewoningen. Het is nu met de beperkingen niet veel anders dan thuis, maar ja, je bent wel op Texel."

Waar de vakantiehuisjes vol lopen, daar zien hotels juist dat boekingen worden geannuleerd bij gebrek aan een totaalpakket van een luxe vakantie. "Ik denk dat 90 procent wegblijft", zegt Luuk de Jong van hotel Opduin in De Koog. "Dat doet heel veel pijn, maar we blijven wel open. Het is vervelend voor de gasten, maar ook voor ons personeel. Zij hebben hart voor de zaak en zij willen keihard werken. Maar ja, dat lukt nu niet."

'Het komt goed'

De luxe zithoeken met sierverlichting en kerstbomen blijven voorlopig leeg in hotel Opduin. Tot verdriet van De Jong: "U ziet: we hebben het hotel prachtig versierd, maar er zullen weinig gasten van kunnen genieten. We gaan een afhaalpunt maken voor ontbijt, snacks en diner. Dat mogen ze op hun kamer nuttigen. Dat is zo'n beetje het enige wat we nog mogen betekenen voor de gasten."

"Wij komen hier vooral voor de rust", vertelt een ouder echtpaar uit Apeldoorn. "Ieder jaar zijn we hier een week voor kerst." Het is nu al behelpen voor ze, op de eerste dag van de strengere lockdown. "Maar we bestellen eten. Wijntje erbij." En dan nog een tip voor de gasten die met de kerstvakantie op Texel zijn: "Je moet wel tegen de stilte kunnen. Spelletjes meenemen en laarzen. Vermaak je volgende week, het gaat best goed komen!"