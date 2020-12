Een volledige lockdown op Schiphol? "Onmogelijk"

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol blijft ook tijdens deze lockdown doordraaien. Ondanks het onbegrip voor de 'uitzonderingspositie' van Schiphol, dat zelfs doorklinkt in de Tweede Kamer, gaat het vliegverkeer gewoon door. Beelden van overvolle terminals en lange wachtrijen voor de incheckbalie zullen dus ook gedurende de huidige lockdown langskomen op sociale media. Maar waarom hoeft Schiphol dan niet volledig dicht?

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol was eerder dit jaar wel deels gesloten, maar een volledige 'airport lockdown' zit er niet in. Ook zal de overheid niet besluiten om bepaalde vluchten te gaan verbieden. De oproep om vliegreizen tussen Schiphol en oranje of rode gebieden stop te zetten gaat niet beantwoord worden.

Volgens een woordvoerder van Schiphol kun je de sluiting de luchthaven vergelijken met het opschorten van het openbaar vervoer en het dichtgooien van alle snelwegen en dus onmogelijk. Dat overweegt niemand. Bovendien moet Schiphol openblijven voor repatriëringsvluchten, het vervoer van essentiële werkers, uitwijkende vliegtuigen en vracht.

Twitteren

Vanuit de Tweede Kamer is ook meerdere keren opgeroepen om vakantievluchten te verbieden. Kamerleden zijn druk in de weer met het twitteren van de vluchtschema's voor reizen naar Aruba, Bonaire, Sint-Maarten en de Canarische eilanden.

Maar een toestel dat tussen Schiphol en de Cariben vliegt, is niet per definitie gevuld met uitsluitend vakantiegangers. Ook daar kunnen medici, verpleegkundigen en gerepatrieerden tussen zitten. Toch gaat onder meer Groen Links daar morgen in Den Haag bij de minister op aandringen.

Tekst gaat verder onder de tweet