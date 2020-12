School in Amstelveen op laatste dag voor lockdown ontruimd vanwege brand

AMSTELVEEN - De leerlingen van het Hermann Wesselink College in Amstelveen hebben een rare laatste, fysieke, schooldag: om 15.30 uur moest de hele school ontruimd worden, vanwege een brand in een prullenbak.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat leraren de brand zelf hebben geblust.

Honderd tot tweehonderd leerlingen moesten in de tussentijd naar buiten. Toen het vuur gedoofd was konden ze vrij snel weer naar binnen. Het is niet bekend of de lessen hervat zijn, of dat de leerlingen naar huis zijn gestuurd.

Twee mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De woordvoerder kon niet vertellen of dit medewerkers van de school of leerlingen waren.