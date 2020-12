Amsterdam NL V Esther Gerritsen: "Als ik niet schrijf, word ik ongelukkig"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat de succesvolle boeken- en scenarioschrijver Esther Gerritsen.

Op zoek naar Esthers archief zoeken we het hogerop - NH

Biografie naam: Esther Gerritsen geboren: Nijmegen, 2 februari 1972 beroep: schrijver, scenarioschrijver erelijst: Charlotte Köhler Stipendium (2001), Halewijn Literatuurprijs (2004), Frans Kellendonkprijs (2014), Peter van Straaten Psychologieprijs (2020)

Esther Gerritsen houdt van opruimen. Al het papierwerk gaat na gebruik direct de papierbak in. Het was dus nog een hele klus om, behalve de boeken, iets tastbaars te vinden van haar schrijverschap. "Ik ben dol op dingen weggooien", benadrukt ze nog maar eens ten overvloede. "Hoe ouder je wordt, hoe meer troep je verzamelt, dus je moet wel weggooien." Eigenlijk zijn we dus op zoek naar zaken waarvan we eigenlijk al weten dat ze er niet meer zijn: de prachtige kleurenschema's die ze maakt tijdens het schrijven bijvoorbeeld. Die gaan meteen weg zodra het boek klaar is. "Want het is zo fijn dat het klaar is. "

Quote "Van schrijven word ik gelukkig" esther gerritsen, schrijfster"

"Als je al die dingen van vroeger terugkijkt, geeft dat toch alleen maar een soort gevoel van verlies. Van alles dat voorbij is." Je zult Esther dan ook niet snel aantreffen mijmerend boven een fotoboek. Het weinige dat ze bewaard ligt verstopt op plekken waar je zonder ladder niet bij kunt komen. Tot haar eigen verrassing duikt er nog wel een prijs op, de Halewijnprijs, verstopt tussen de elpees die ook al lang niet meer zijn gedraaid.

Scenario's schrijven Schrijven is voor Gerritsen "het ordenen van je gedachten, of van je fantasie". Een fantasie waarin alleen zij de baas is. Van schrijven wordt ze gelukkig, of beter gezegd: van niet schrijven wordt ze ongelukkig. Haar fantasie laat haar gelukkig niet in de steek en ook de opdrachten komen haar kant op. Naast boeken schrijft ze scenario's. "Dat voelt helemaal als spelen. Alsof je een soort poppenhuis hebt. Van: dan komt die binnen en die zegt dat. Je hebt ook zo'n lekker scenario schrijfprogramma. Je hebt dan het gevoel dat je het alleen maar hoeft in te vullen en dan ziet het er al goed uit."

Afleiding Schrijven doet ze eigenlijk het liefst aan de keukentafel. "Ik heb wel een bureau, maar daar zit ik weinig aan." Na het ontbijt, als haar dochter naar school is, begint Gerritsen met schrijven. Ze houdt van afleiding, want de hele dag schrijven kan ze niet. "Schrijven is meer iets wat je tussendoor doet. Je kan niet acht uur achter een computer zitten."

Quote "Als een boek klaar is, voelt het ook altijd een beetje als opgeven. Meer kan ik er niet meer aan doen" esther gerritsen, schrijfster

Esther Gerritsen heeft net een boek uit, de Terugkeer. Ze is blij dat het af is, maar heeft er ook gemengde gevoelens bij. "Het voelt ook altijd een beetje als opgeven", zegt ze. "Meer kan ik er niet aan doen, dit is het dan." Eigenlijk wil ze dan meteen weer door met een nieuw boek. Maar dat kan dan niet, want het "oude" boek moet eerst nog worden verkocht in interviews. "Dan ben je ineens niet meer bezig met dat materiaal wat je aan het vormen bent, maar met hoe het de wereld in gaat. Dat vind ik lastiger."

