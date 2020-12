Creatieve oplossingen: zo gaan Gooise winkeliers ondanks de lockdown tóch door

't Gooi - De Gooise ondernemers die de komende weken hun deuren moeten sluiten laten zich niet zo maar uit het veld slaan. Ze komen met creatieve oplossingen om toch hun klanten te bedienen: van juwelen afhalen bij de chocolaterie of de bakker tot aan kleding passen bij je thuis. Dit zijn de creatieve oplossingen in 't Gooi.

Jacqueline Bitter heeft een eigen kledingzaak in Naarden en had zondag door dat 'het echt menens was'. Dus ging ze speciaal maandag lang open en gooide ze alles eruit voor de helft van de prijs. Zo heeft ze nog een aardige dag kunnen draaien, maar wel eentje met dubbele gevoelens. "Toen de deur dicht ging, kwam het keihard binnen", vertelt ze. "Een verdrietig en boos gevoel."

Toch kwam de ondernemersgeest van de dames gisteren gelijk op gang en hebben ze al bedacht hoe ze de komende weken doorgaan komen. Jacqueline gaat alle kleding die in de winkel hangt aandoen, fotograferen en op sociale media zetten. Dan kunnen mensen aangeven wat ze willen en komt ze speciaal langs bij de mensen thuis zodat ze kunnen passen. "En dan wacht ik in de auto of in de tuin zodat ik van achter het raam nog kledingadvies kan geven." Dat betekent een hele hoop werk per klant. "Maar ik heb toch tijd zat", zegt ze lachend.

Het wordt nog een hele klus om alle kledingstukken online te zetten. De eigenaresse van de kledingwinkel heeft namelijk geen webshop en is er eigenlijk ook op tegen. "Ik zeg altijd tegen mijn klanten 'koop bij de stenen winkels' want anders houden zij het niet vol. Maar nu word ik een soort van gedwongen om online te verkopen."

Maar een echte webshop wordt het niet. "Ik stuur geen dingen op, ik kom langs bij mensen en zo houd ik het persoonlijk."

Pick up point

Wendy Kahlé van juwelierszaak Trendwatcher in Hilversum heeft zelfs speciale 'pick up points' geregeld. Ze dacht eerst net als de horeca een soort take-away te kunnen beginnen, maar dat mag niet. Maar de winkels die wel open zijn, mogen dat natuurlijk wel. "Dus leg ik de sieraden bij de chocolaterie of bakker en dan kunnen mensen het daar ophalen. Zo hebben zij ook weer extra mensen in de winkel", vertelt ze. "De saamhorigheid is echt weer te zien en te voelen."

Kerst

Maar hoe je het wendt of keert, de komende week is dé tijd dat Kahlé het meest verkoopt van het hele jaar. "Dat is wel het zure van mijn vak. Deze maand is het gewoon en dan stop je al je geld in de voorraad zodat je het komende twee weken kan verkopen."

De illusie dat ze net zoveel gaat verkopen als normaal, heeft ze niet. "Als ik 10 procent heb, ben ik blij. Maar dit geeft me een beter gevoel dan thuis op de bank gaan zitten, want dan word ik echt niet vrolijk. We gaan er het beste van maken", besluit ze.