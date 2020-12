Rust in de Haarlemse winkelstraat, winkeliers achter gesloten deuren aan het werk

HAARLEM - "Wat is het hier stil man, wat is er aan de hand? Is er weer een lockdown ofzo?", vraagt een jongen zich dinsdag hardop af in het centrum van Haarlem. Niet iedereen blijkt dus op de hoogte. Maar hij heeft gelijk, de rust overheerst in het centrum van Haarlem. Daar waar gisteren nog lange rijen stonden, is het vandaag ontzettend rustig in de Grote Houtstraat.

Harm Koops kijkt verwondert om zich heen. Hij woont in de buurt en laat zijn hond uit in de Grote Houtstraat. "Het is net zo rustig als in het voorjaar. Maar ik vind wel dat het echt nodig is, de cijfers moeten naar beneden." Even verderop staat een viskraam, de verkoopster heeft nog geen klanten. "Maar dat komt wel goed hoor, de kantines van het stadhuis en de rechtbank zijn gesloten, dus dat is voor ons dan wel weer gunstig."

Het is een trieste aanblik, al die gesloten winkels en dan staan er ook nog eens veel panden leeg in de Grote Houstraat. "Vreselijk, maar ik ben bang dat er straks nog wel meer panden leeg komen te staan", aldus een bezorgde winkelier. Een politiewagen stopt voor een winkel, de agent gaat naar binnen. Of de regels niet worden nageleefd? "Nee, niks aan de hand, er is ook geen overval, ik kom alleen maar even een praatje maken", lacht hij.

Ook winkels open

Het is niet alléén kommer en kwel, er zijn natuurlijk ook nog winkels die open mogen blijven. Bakkers, bloemisten, opticiens én de pindakaaswinkel. Manager Thomas Gerdingh moet er zelf ook wel een beetje om lachen. "Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre pindakaas essentiëel is, maar we mogen gelukkig open blijven. Net als bijvoorbeeld de chocolaterie." Grote vraag is natuurlijk of hij wel klanten krijgt. "Het is heel erg rustig, dat merk ik ook. We gaan vandaag even testen of we de kosten kunnen dekken en dan gaan we het zien."