Flinke kater bij tabakshop Brigit: wel open voor pakketjes, geen geld in het laatje

HOORN - De tranen zitten hoog bij de verse ondernemer in het Hoornse winkelcentrum de Grote Beer. Brigit Haring is vorige maand haar tabakshop begonnen. Ze hoopte open te mogen blijven vanwege haar Post NL servicepunt, maar dat ze daarnaast niets mag verkopen komt rauw op haar dak. Om toch een klantenkring vast te houden bezorgt ze nu aan huis.

Brigit heeft de zaak in november overgenomen. "Het kwam op ons pad en mijn dochter en ik zijn er voor gegaan, niet wetende dat we een maand later alweer vijf weken zouden moeten sluiten. De kater kwam vanmorgen hard binnen. "Het voelt alsof ik de oceaan over moet zwemmen zonder te weten welke kant ik op moet."

Klanten mogen bij de tabakshop wel pakketjes afhalen en inleveren, maar buiten die service om mag zij niets verkopen en daar hebben de klanten maar moeilijk begrip voor merkt ze. "Mensen komen binnen en denken: 'doe er even een pakje sigaretten bij'. Als je dan zegt dat dat niet mag, dat begrijpen mensen dat niet; het staat toch achter de toonbank en je hebt toch een pin?"

Kuddedieren

Brigit is bang dat de klantenkring die ze heeft opgebouwd tijdens de lockdown kwijtraakt. "De zevenhonderd klanten die normaal gesproken bij mij komen, gaan nu voor hun shag, kaarten en tijdschriften naar de Deen hier in het winkelcentrum." Ze vreest dat haar bezoekers niet meer terugkomen. "Mensen zijn kuddedieren: als ze vijf weken lang daar hun spullen halen doen ze dat de zesde week ook."

Moeder en dochter hebben overwogen helemaal te sluiten, maar besloten niet bij de pakken neer te zitten. "We moeten zichtbaar blijven en vijf weken stilzitten is niets voor ons." Ze besloten een bezorgservice op te starten, voor alles wat er te koop is in de winkel.