Nieuwe tentoonstelling in Het Scheepvaartsmuseum voor niemand te zien

AMSTERDAM- Het kan bijna niet zuurder voor een museum: gedwongen sluiting op de dag dat je een nieuwe tentoonstelling wil openen. Het gebeurde in het Scheepvaartmuseum. Daar zou vandaag de tentoonstelling Amsterdam Havenstad van start gaan. De aftrap voor deze tentoonstelling is noodgedwongen uitgesteld tot tenminste 20 januari, de dag dat het museum waarschijnlijk weer open gaat.

De gasten waren uitgenodigd, persberichten waren verstuurd en de laatste puntjes werden op de i gezet, toen in de loop van het weekend duidelijk werd dat het er niet van ging komen.

De opening van de nieuwe tentoonstelling waar twee jaar keihard aan gewerkt is, moest worden uitgesteld. "Ik begrijp de sluiting van musea als ik het hele plaatje bekijk. Maar in ons geval is het echt niet nodig", zegt Marieke de Klein, hoofd van de afdeling marketing en communicatie van het Scheepvaartmuseum. "Bezoekers hebben bij ons meer ruimte dan in het Amsterdamse bos", aldus de Klein.

Amsterdam Havenstad

De tentoonstelling Amsterdam Havenstad heeft als doel de haven weer terug te brengen in het hart van de Amsterdammer. De tentoonstelling geeft een inkijkje in de eeuwenoude relatie tussen de stad en de haven vanaf het moment dat er een dam in de Amstel werd aangelegd.

Op de tentoonstelling zijn niet alleen schilderijen en objecten te zien maar je kunt er ook allerlei spellen spelen die je van alles leren over het functioneren van de haven en de scheepvaart.

Weer open met een knal

De teleurstelling bij medewerkers is groot dat de opening van de tentoonstelling is uitgesteld vertelt De Klein. "We hebben er met z’n allen zeker twee jaar keihard aan gewerkt, en je leeft toe naar het moment waarop je dat allemaal aan het publiek kan laten zien."

Dat moment laat nu nog vijf weken op zich wachten. Daar staat tegenover dat het moment van heropening half januari dubbel feestelijk zal zijn. Want welk museum kan de bezoeker bij de eerste dag van de heropening een gloednieuwe tentoonstelling voorschotelen?