Aantal Gooise coronabesmettingen afgelopen twee weken flink toegenomen

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat de afgelopen twee weken positief is getest op het coronavirus is de afgelopen week flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is daarmee nog altijd het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

Weesp heeft over de afgelopen twee weken van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn er in Weesp in de afgelopen twee weken 886,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 175 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 'slechts' 72.

In Laren ligt het aantal nieuwe besmettingen het laagst. In de gemeente zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 336,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 38 personen positief zijn getest op corona. Dat is exact evenveel als de voorgaande twee weken.

Voor de andere Gooise gemeenten geldt dat de besmettingscijfers wel ook flink zijn toegenomen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: