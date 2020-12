Meeste ondernemers Beverwijkse Bazaar voorlopig thuis, alleen Versmarkt mag open

Marco de Gelder is woordvoerder van ondernemersvereniging De Bazaar en hij laat weten dat de meeste ondernemers gelaten hebben gereageerd op het nieuws van de lockdown. “We weten allemaal dat deze maatregelen nodig zijn, maar sommigen zijn ook wel gefrustreerd over de situatie an sich.”

De Bazaar probeert de sfeer er desondanks in te houden: de twee hallen waar de Versmarkt zich bevindt, is versierd met kerstbomen, kerststerren en er zal live kerstmuziek te horen zijn. Daarnaast is de Beverwijkse Bazaar ook tijdens de kerstdagen open en bekijken ze de mogelijkheden om elke dag open te kunnen, om op die manier de druk op de supermarkten te verlichten, zo laat de woordvoerder weten.

"Of het druk zal worden is natuurlijk de hamvraag"

"Het is natuurlijk heel fijn dat de Bazaar in ieder geval deels open kan en helemaal fijn om te horen dat ze eerste en tweede kerstdag open zal zijn", vindt De Gelder. "Maar of het druk zal worden is natuurlijk de hamvraag."

"Normaliter is de Bazaar echt een uitje waar veel bezoekers van buitenaf naar toekomen", zegt de Gelder. "Of mensen helemaal naar Beverwijk komen voor alleen levensmiddelen of dat alleen de lokale bewoners komen, dat zullen we moeten afwachten."