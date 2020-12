Hotel Okura Amsterdam sluit de deuren: "Alleen een bed bieden is niet genoeg"

In de uitgestorven lobby is de sfeer onder het personeel gelaten. "Het kabinetsbesluit betekent dat we onze gasten niets meer kunnen bieden. En dan heb je eigenlijk geen andere keuze", vertelt de teleurgestelde adjunct-directeur Femke Groeneveld-Weller tegen NH Nieuws.

Het Okura staat al jaren bekend als een belangrijke culinaire bestemming in Amsterdam. Het Hotel beschikt over meerdere toprestaurants, waaronder het Ciel Bleu Restaurant met twee Michelinsterren en de twee Japanse restaurants Yamazato en Sazanka. De restaurants gaan echter wel door met het bereiden van take-away-pakketten voor klanten van buiten het hotel.

Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam laat weten dat veel hotels in de stad er nog niet uit zijn: sluiten of iets bedenken op de nieuwe maatregelen. Hij merkt wel teleurstelling onder hoteliers. De bezetting was eindelijk weer eens gestegen van 10 naar 25 procent.

Maar nu al merken hotels dat veel overnachtingen weer worden geannuleerd. Hoeveel dat er aan het einde van de week zijn, zal voor veel ondernemers bepalend zijn over de beslissing hoe om te gaan met deze lockdown.

Covid Get-Away-arrangement

Anderen hebben hun beslissing al genomen en blijven open, al is het met een minimale bezetting. "Hotels zijn een dermate ingewikkelde onderneming, "vertelt Evers. "Het is heel duur om de organisatie helemaal af te sluiten, en op een later moment weer op te starten. Het is moeilijk te berekenen, maar dat is het wel het gevoel dat daarover heerst."

Ondernemers zijn ook bang dat hun beste personeel misschien wegblijft na een sluiting.

Hotel Vergulden Eenhoorn, een klein boutiquehotel in Amsterdam-Oost is er al uit. De Covid Get-Away blijft, maar dan zonder diner in het restaurant. De take-away gaat ook leveren in het hotel, eten doe je in je suite.

Werkemer Julia: "We vragen gasten die ons bellen voor informatie of ze hun overnachting wellicht willen verplaatsten. Maar ze blijven van harte welkom. We gaan de suites - eigenlijk een soort appartementjes - zo aankleden, dat je er ook lekker kan zitten om te eten."

Het vijfsterrenhotel Andaz in het centrum van Amsterdam draait de zaken om. Ze deden nog niet aan take-away, maar willen wel graag open blijven voor hun gasten. Besloten is nu om alsnog een take-away op te zetten voor voorbijgangers, waarmee dan ook meteen de hotelgasten zijn voorzien. Een enorme organisatie, maar ze hebben het ervoor over. Andere hotels overwegen deals met restaurants in de buurt. Kortom: het personeel draait overuren om creatieve oplossingen te bedenken.