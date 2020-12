Taxi-app Uber voor de rechter gedaagd door vakbond FNV

AMSTERDAM - Vakbond FNV daagt taxibedrijf Uber voor de rechter. De dagvaarding is vanmiddag in het bijzijn van een tiental chauffeurs afgegeven bij het hoofdkantoor in Amsterdam. De chauffeurs willen dat Uber ze in dienst neemt en meer gaat betalen.

"Wat is het voor werkgever? Eentje die alleen maar wil profiteren." Chauffeur Mirsad is helemaal klaar met Uber. "Er is heel weinig waardering voor de mensen die het werk moeten doen." Mirsad en zijn collega's zijn niet in dienst bij het Amerikaanse bedrijf. Ze werken allemaal als ZZP'er. Volgens FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha gaat het om een schijnconstructie. "Uber maakt gewoon misbruik van een trucje. Door te zeggen 'we zijn een platform, geen werkgever'. Maar als je kijkt naar de praktijk gedragen ze zich wel degelijk als werkgever. Ze hebben invloed op de tarieven, op hoe en wanneer mensen het werk moeten doen. Dan ben je gewoon een werkgever."

Dagvaarding voor Uber afgegeven bij hoofdkantoor - NH Nieuws

'Uber lapt regels aan de laars' De vakbond wil dat Uber de chauffeurs in dienst neemt en conform de taxi-cao betaalt. "We vinden dat een miljardenbedrijf als Uber wel degelijk een sociale verantwoordelijkheid heeft. En als Uber denkt alle regels aan de laars te kunnen lappen omdat de overheid niet ingrijpt, dan vinden wij dat kwalijk. En daarom staan we hier ook om Uber te dagvaarden en tot de orde te roepen."

Om 12.00 uur vanmiddag heeft een deurwaarder de dagvaarding afgegeven bij de receptie. Er zou niemand van Uber in het pand aanwezig zijn. Vorige maand ontving het taxibedrijf al een aanmaning van de FNV, maar volgens de vakbond wil Uber niet serieus ingaan op de eisen van de chauffeurs. Uber stelt in een reactie dat het merendeel van de ruim vierduizend chauffeurs die via de taxi-app werken juist hechten aan de "flexibiliteit en zelfstandigheid" die het platform biedt. Het bedrijf betreurt de gang naar de rechter, omdat overleg zinvoller zou zijn geweest.