Geen diner, wel overnachtingen in hotels: "We zitten in een vreemde spagaat"

ALKMAAR - Geen luxe driegangendiner met overnachting, maar een broodje shoarma op bed in de hotelkamer; nu hotelrestaurants geen eten en drinken meer mogen serveren, zijn gasten genoodzaakt hun eten via een bezorgdienst te bestellen. Hotels in de regio reageren verschillend op de nieuwe maatregelen. "Wij bieden take-away aan vanuit het restaurant", laat Martin van Bourgonje, eigenaar van Merlet in Schoorl weten.

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee besloot vandaag de tent maar compleet dicht te gooien. "Omdat we alle faciliteiten moeten sluiten en niets meer mogen serveren, sluiten wij de deuren tot 19 januari", laat receptiemedewerkster Carline weten.

"Het is een vreemde gewaarwording, wel overnachten maar zonder eten en drinken", reageert de eigenaar van hotel en sterrenrestaurant Merlet.

Afhalen

Toch wordt er in Schoorl anders ingespeeld op de uiterst strenge maatregelen. Ondanks verschillende afzeggingen blijft het hotel open tot 30 december. "Vandaag werd in Den Haag besloten dat een take-away concept wel mag, dus kunnen gasten hun eten afhalen in ons restaurant."

Emotioneel

Naast diverse annuleringen zijn er toch ook een aantal nieuwe aanmeldingen bij Merlet binnengekomen. "Mensen reageren soms emotioneel omdat ze er zo toch nog even uit kunnen. Vooral onze vaste gasten zijn blij dat we in deze vorm open blijven."

Het Schoorlse hotel begon in april al met het bezorgen van viergangendiners aan hotelkamers. NH Nieuws zocht de eigenaren aan het begin van de coronacrisis op: