Nieuwe elektrische Connexxion-bussen mogelijk uit voorzorg aan de kant na brand

HAARLEM - Het is onzeker of de nieuwe elektrische bussen van Connexxion begin januari zullen gaan rijden. Ongeveer twintig bussen zouden ingezet worden in de dienstregeling. Maar na de brand van vorige week, waarbij vier bussen volledig uitbrandden, is het onduidelijk of ze veilig zijn.

Door een nog onbekende oorzaak brandden vier nieuw aangekochte bussen afgelopen zaterdagnacht volledig uit in de stalling van Connexxion in Haarlem. De vraag is of de brand is aangestoken of dat de oorzaak in een fout in de bussen zelf zit.

Daarom is door Connexxion besloten de overige bussen pas in te zetten als de oorzaak van de brand bekend is. Indien dit begin januari nog niet het geval is, zal Connexxion met de oude bussen blijven rijden.

Grotere order

De bussen die in Haarlem staan, zijn onderdeel van een grotere bestelling van 111 bussen voor regio Amstelland-Meerlanden en hebben een waarde van 400.000 euro per stuk. Het gaat om bussen van het merk Ebusco.

Het restant van de bestelling wordt gedurende het eerste en tweede kwartaal van 2021 gefaseerd geleverd. Connexxion hoopt dat de uitslag van het onderzoek op tijd bekend is, zodat de bussen gewoon de weg op kunnen. De politie, brandweer en technische recherche hebben de zaak in onderzoek.