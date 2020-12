Hoorzitting fusie Heerhugowaard/Langedijk geannuleerd, 'kaaspetitie' niet naar Den Haag

"We moeten nu maar afwachten wat ze in Den Haag beslissen", zegt dorpsraadvoorzitter Erik Kroese enigszins teleurgesteld. "We hebben natuurlijk wel al schriftelijk onze zienswijze en motivatiebrief ingediend, met alle stukken en handtekeningen. Maar we hadden de petitie, verpakt als Alkmaarse kaas, graag fysiek aangeboden."

De petitie van de dorpsraad is door ruim 2.800 Pancrassers ondertekend. Daaruit blijkt volgens hen dat zestig procent van de inwoners, een meerderheid, de voorgenomen fusie met Heerhugowaard en Langedijk niet zitten. Ze willen verder onder de vlag van Alkmaar. "We voelen ons beter thuis bij kaasstad Alkmaar."