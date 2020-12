AZ langere tijd zonder De Wit door enkelblessure

De Wit raakte vorige week zondag tijdens het verloren thuisduel met FC Groningen (1-2) geblesseerd en moest het veld destijds vroegtijdig verlaten. Hij werd wel geselecteerd voor de belangrijke Europa League wedstrijd bij HNK Rijeka, maar de middenvelder ontbrak afgelopen zondag in de selectie toen AZ met 1-3 won van FC Twente.

Aanvullend onderzoek heeft nu uitgewezen dat de Noord-Hollander voorlopig niet in actie kan komen. Een domper voor AZ, want De Wit was goed op dreef dit seizoen. Hij was in zeventien duels verdeeld over alle competitities goed voor vier treffers en vier assists. De 22-jarige rechtspoot kwam in de zomer van 2019 over van provinciegenoot Ajax.