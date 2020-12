Wanneer beginnen de topsportcompetities?

Al eerder werd bekend dat er vanaf 17 december weer getraind kon worden door de topsporters. De meeste bonden zijn momenteel in overleg wanneer ze weer gaan beginnen en onder welke voorwaarden.

Basketbal

Het basketbal was er vroeg bij. Dit weekend werd besloten dat op 16 januari weer de Dutch Basketball League gaat beginnen. De clubs zijn nog wel in overleg met het NOC-NSF en de DBL over de exacte uitwerking van de corona-protocollen. "Het ziet er allemaal goed uit", zegt Den Helder Suns voorzitter Maarten Bais.

De clubs zelf zullen de kosten moeten dragen voor de corona-testen, maar daar ziet Bais geen probleem in. "Wij zijn een professionele organisatie en dit kunnen wij dragen. Natuurlijk zijn onze middelen niet oneindig en zullen wij andere dingen moeten laten", aldus Bais. De voorzitter laat ook weten dat er waarschijnlijk gebruik gemaakt zal worden van sneltests en dat die kosten beduidend lager zijn dan de huidge PCR-tests.

Korfbal

Ook bij de Korfbal League is het uitgangspunt om op 16 januari te starten met de competitie. De verwachting is dat het Koninklijk Nederlands korfbalverbond de komende week met meer informatie zal komen. Vanaf aanstaande donderdag mogen de korfbalploegen in ieder geval weer beginnen aan trainingen met weerstand. "Eerst zullen we twee weken trainen en daarna kunnen we ook oefenwedstrijden spelen", laat Rick de Wit, voorzitter van Groen Geel, weten. "De selectie gaat twee keer in de week getest worden."