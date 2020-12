Gooise praktijkschool mag open blijven, maar gaat tóch dicht: "Dit was een verrassing"

HILVERSUM - Alle scholen gaan vanaf morgen tot half januari dicht en stappen over op online onderwijs. Praktijkscholen vormen een uitzondering en mogen fysiek les blijven geven. Toch gaat de Gooise Praktijkschool in Hilversum ook op slot tot begin januari. "We waren volledig voorbereid op online les geven en moeten nu alles weer omgooien om toch fysiek les te kunnen geven", zegt schooldirecteur Lars Bremekamp.

Voordat premier Mark Rutte gisteren de strenge lockdown voor Nederland aankondigde, ging de Gooise Praktijkschool er vanuit dat het de komende weken ook volledig moest overstappen op online les geven. Dat er toch fysiek praktijkonderwijs gegeven mag worden kwam dan ook als een verrassing. "We waren echt helemaal voorbereid om over te stappen naar het online onderwijs. Dat we toch fysieke partijklessen mogen blijven geven, hadden we echt niet verwacht. Dat was echt een grote verrassing."

De school heeft de afgelopen dagen het hele rooster omgegooid om op een goede manier online les te kunnen geven, maar kan nu dus weer aan de bak om nieuwe roosters te maken. "Een enorme klus", zegt Bremekamp.

Onduidelijkheid

Om alle roosters nu weer op orde te krijgen, gaat de school morgen of overmorgen ook geheel dicht. "We moeten nieuwe voorbereidingen treffen om alle puzzelstukjes in elkaar te laten passen.