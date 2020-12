Laren heeft opvolger voor vertrokken wethouder gevonden, bij de buren in Eemnes

LAREN - Het wethoudersteam van de gemeente Laren is snel weer compleet: coalitiepartij Larens Behoud heeft in Eemnesser Jan den Dungen een opvolger gevonden voor de onlangs onverwacht opgestapte wethouder Karin van Hunnik.

Na het onverwachtse vertrek van wethouder Van Hunnik eind vorige maand heeft Larens Behoud met een commissie gezocht naar een goede opvolger met 'de juiste bestuurlijke ervaring en stevige inhoudelijk kennis'.

Ver hoefde Larens Behoud niet te zoeken: één gemeente verder, in Eemnes, vonden ze Jan den Dungen. Hij was tussen 2014 en 2018 al wethouder in Eemnes met dezelfde portefeuille als Van Hunnik.

Nu gaat Den Dungen in Laren aan de slag. "Wij kennen Jan den Dunnen als een deskundige en zeer betrokken lokale bestuurder met een 'no nonsense' aanpak van het sociaal domein", aldus fractievoorzitter Karel Loeff van Larens Behoud. "Zijn concrete aanpak van de zorg- en welzijn-taken van de gemeente passen erg goed bij onze grote dorpspartij. We moeten ervoor zorgen dat de zorg ‘meer dan netjes’ wordt uitgevoerd en tegelijkertijd ons beperkte budget daarvoor goed besteden."

Larense zorg 'meer dan netjes' houden

Den Dunnen is inmiddels voorgedragen en nu wordt gesproken over de overdracht van de portefeuilles. "Ik ken Larens Behoud al jaren als een échte dorpspartij met een enorme betrokkenheid en enthousiasme, dat heeft mij altijd al aangesproken", vertelt de kersverse wethouder. "We gaan ons maximaal inzetten om de zorg in Laren meer dan netjes te houden, máár het geld moet wel goed besteed worden. We zijn niet ‘gekke Gerritje’ en we geven geen blanco cheques aan de zorg. We leggen de hand op de zwakste schouders en vragen mensen die zelfredzaam zijn of zelf kosten kunnen dragen niet zwaar te leunen op de gemeenschap."