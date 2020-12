Inwoners brengen ode aan jubilerend Uithoorn

UITHOORN - Uithoorn bestaat 200 jaar en behoort met zijn bedrijventerreinen, drukke wegen en rommelige nieuwbouw niet direkt tot de topattracties van Noord-Holland. Toch schrijven inwoners met veel liefde hier gedichten en verhalen over. Het is voor eeuwig vastgelegd in de bundel Ontmoetingen in poëzie en proza.

De samensteller/dichter van het jubileumboekje is Iris Sourel: "Ik kwam 35 jaar geleden vanuit Amsterdam naar Uithoorn. Het eerste half jaar wilde ik wel terug kruipen naar Amsterdam", zegt ze. "Maar ik ben er van gaan houden. Er zijn best veel mooie plekjes, bijvoorbeeld aan de Amstel. En door alle gedichten van bewoners leerde ik nog meer de schoonheid van Uithoorn ontdekken."

Dichteres en samensteller Iris Sourel - NH Niieuws

Doorzonwoningen Greet Niederländer woont met veel plezier in een van de grote flats in de wijk Europarei. Oorspronkelijk waren het er negen, maar inmiddels zijn er drie gesloopt om plaats te maken voor doorzonwoningen. "Ik woon al meer dan 50 jaren vredig, veilig en blij, aan de Europarei. Veel mensen hebben een hekel aan flatgebouwen maar ik hou ervan. Ik woon op zes hoog en kijk uit over de polders en zie in de verte de skyline van Amsterdam."

Greet Niederländer uit Uithoorn - NH Nieuws

Explosief gegroeid Chris Woerden is de dorpshistoricus van Uithoorn. "Uithoorn was in 1820 een pittoresk dorpje aan de Amstel. Ze leefden hier van de landbouw en visserij. Met de trekschuit en paarden werden mensen en producten naar Amsterdam vervoerd", vertelt hij. "Pas na de Tweede Wereldoorlog is het explosief gegroeid. Dat kwam door de de komst van de chemische fabriek Cindu. Daarnaast kwamen veel werknemers van Schiphol hier wonen." Haat-Liefde De dorpshistoricus heeft een haat- liefde verhouding met zijn woonplaats. "Het is mijn thuis maar ik zie ook hoe rommelig het is gebouwd. Er zijn veel mooie historische bouwwerken gesloopt. En het komt ook omdat het dorp ooit werd doorsneden door de provinciale weg. Ik hoop dat met de komst van de N201, de eenheid van Uithoorn weer hersteld wordt."

Bundel over 200-jaar Uithoorn - NH Nieuws