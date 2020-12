Groot gaslek in Krommenie, woningen ontruimd

KROMMENIE - Vanwege een gaslek in de Uranuslaan en de Neptunuslaan in Krommenie zijn enkele omwonenden geëvacueerd. Het lek ontstond bij graaf- of boorwerkzaamheden.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws weten. "Er komt of kwam een aardig grote hoeveelheid gas vrij", zo laat hij weten. Of het lek inmiddels is gedicht, is niet bekend.

Een groot gebied rond het lek is door de hulpdiensten afgezet. Meerdere omwonenden zijn uit voorzorg uit hun woningen gehaald, maar het exacte aantal geëvacueerde huishoudens is onbekend.

Extra bluswater onderweg

Er zijn meerdere eenheden onderweg naar de woonwijk, onder meer met extra bluswater dat kan worden gebruikt als er iets mis gaat.

De veiligheidsregio roept op Twitter op uit de buurt te blijven, en de hulpdiensten niet voor de voeten te lopen.