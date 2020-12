Muiderbergse hondenbezitters geschrokken: 'plots' jagers actief op geliefde wandelplek

MUIDERBERG - Muiderbergse hondenbezitters zijn zich rotgeschrokken: er lopen jagers op het terrein van de voormalige golfbaan in het Naarderbos, een plek waar ze maar al te graag met de hond wandelen. "Wie weet schieten ze op een hond in plaats van een vos", zegt Muiderbergse Cally de Baan.

Adobe Stock

Het golfbaanterrein is normaal gesproken verboden gebied voor honden, maar sinds de golfbaan vanwege een faillissement dicht is, is met honden wandelen op het terrein al tijden gedoogd en dat wordt ook veel gedaan. De schrik voor Cally was dan ook groot toen tijdens de wandeling met haar honden plots jagers in vol ornaat uit de bosjes kwamen lopen. "Ze vertelden ons dat ze aan het jagen waren en adviseerden om niet meer met de honden hier te lopen", vertelt ze. "Het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn, zeiden ze. Want ja, wie weet schieten ze een hond in plaats van een vos."

Quote "Wanneer het een jachtgebied is zou dat toch wel duidelijker aangegeven moeten worden. Straks schieten ze nog iemand van z'n fiets" Een van de reacties van wandelaars

Ook andere hondenbezitters zijn zich rotgeschrokken van de jagers op het terrein. "Ik ben ze al schietend tegengekomen en schrok me een ongeluk. En mijn hond ook", schrijft iemand. Een andere wandelaar schrijft. "Goh, ik, en veel anderen, hebben daar gewoon gewandeld met de kinderen. Het hek stond open. Er hing weliswaar een bordje. Maar ik ging er vanuit dat dat bij de in verval geraakte golfbaan hoorde. Wanneer het een jachtgebied is zou dat toch wel duidelijker aangegeven moeten worden. Straks schieten ze nog iemand van z'n fiets." Tekst gaat verder onder de foto.

De golfbaan in het Naarderbos in betere tijden - Gouwenaar, CC0, via Wikimedia Commons

Jagers legaal Verontruste bewoners hebben afgelopen week met de gemeente Gooise Meren gebeld om te waarschuwen voor de jagers. De gemeente heeft navraag gedaan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland. Die stelt op haar beurt weer dat de jagers een vergunning hebben en legaal aan het jagen zijn. "De activiteiten van de jagers kunnen gevaar zijn voor mensen die in dit gebied hun hond uitlaten of een wandeling maken. Ook loslopende honden lopen een risico. De golfbaan is sinds het faillissement gesloten. Betreden gebeurt op eigen risico. Wees alstublieft voorzichtig als u toch in dit gebied rondloopt", schrijft de gemeente op haar website. Niet iedereen is het daar overigens mee eens. Anderen zeggen dat de jagers al jaren op de golfbaan actief zijn, onder meer om de golfbaan vrij te houden van wilde dieren zoals konijnen. Daar stellen andere weer tegenover dat wildbeheer niet nodig is, omdat de golfbaan toch al tijden dicht is en flink in verval is geraakt. Voor de toegangsweg van het Naarderbos zijn intussen grote lichtkranten geplaatst om nietsvermoedende wandelaars te waarschuwen voor de jagers.