Vechtsport: Glory 76 gaat door ondanks lockdown

AMSTERDAM - Ondanks de afgekondigde lockdown gaat het vechtsportevent Glory 76 van aanstaande zaterdag gewoon door. Op een geheime locatie in Rotterdam en zonder publiek zullen er een aantal wedstrijden worden gedraaid.

Dit laat de organisatie weten op Instagram. Daarin wordt de Nederlandse vechtsportautoriteit, het NOC-NSF en de World Association of Kickboxing Organization (WAKO) bedankt.

Dit is goed nieuws voor Jos van Belzen en Damian Johansen. Beide Noord-Hollanders nemen het zaterdag tegen elkaar op. De hoofdpartij gaat tussen Badr Hari en Benjamin Adegbuyi. Murthel Groenhart is geblesseerd afgehaakt en zal het dus niet opnemen tegen Cédric Doumbé. Ook Levi Rigters uit Amsterdam komt in actie.

De wedstrijden zijn live te zien via een betaalde stream.