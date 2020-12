Handbal: Oranje uitgeschakeld op EK ondanks zege

KOLDING - De Nederlandse handbalsters hebben geen kans meer op een plek in de halve finales van het EK in Denemarken. De nipte zege van 28-27 op Duitsland leverde weliswaar 2 punten op, maar de overwinning met maar één doelpunt verschil was te weinig om nog zicht te houden op het bereiken van de laatste vier.

Een ruime overwinning op Duitsland was nodig om nog in de race voor een ticket bij de laatste vier te blijven. Met een zege op Roemenië erbij was Oranje dan op 6 punten gekomen. Als Duitsland dan van Kroatië zou winnen, zouden die ploegen ook op 6 punten komen en kon het onderlinge doelsaldo Nederland verder brengen. Maar nu met slechts één goal verschil is gewonnen, komt de Nederlandse ploeg in het onderlinge doelsaldo op min 1 en daar gaat Duitsland of Kroatië in ieder geval overheen.

Lois Abbingh kwam dit toernooi door de matige vorm van Oranje minder vaak in de positie om te scoren, maar ze nam tegen Duitsland haar verantwoordelijkheid met acht treffers. Ook Angela Malestein maakte een gretige indruk en met zes goals had zijn ook een belangrijk aandeel in de overwinning.

Aanvoerster Danick Snelder zorgde kost na rust voor de gelijkmaker (16-16). Vanaf dat moment golfde het spel op en neer en bleef de stand lang in evenwicht. De Nederlandse ploeg liet echter veel mogelijkheden onbenut om afstand te nemen van de tegenstander. Met nog 5 minuten op de klok zetten Bo van Wetering en Angela Malestein Oranje eindelijk weer op voorsprong en met dank aan reddingen van keepster Tess Wester bleef die nipte voorsprong tot het eindsignaal intact.