Westfriese musea hadden de boel net klaar voor de kersttoestroom: "Dit is echt heel jammer"

Het is de derde sluiting voor de musea dit jaar en het Enkhuizer buitenmuseum hoopte met deze tentoonstelling het jaar met een lach af te sluiten. "Dit had ons jaar nog enigszins succesvol kunnen afsluiten om positief het nieuwe jaar in te gaan, maar dat mag helaas niet zo zijn."

De medewerkers hebben er veel tijd in gestoken, maar helaas is het maar voor één weekend geweest. "We hebben er veel energie aan besteed om er iets moois van te maken en we zouden de hele kerstvakantie open gaan. Dit is echt heel jammer."

Het Zuiderzeemuseum is de afgelopen tijd hard op zoek geweest naar een passende vorm om juist rond de kerstdagen een uitje te kunnen bieden in de buitenlucht, vertelt Martine de Winter van het museum. "Afgelopen weekend zijn we van start gegaan met 'Zuiderzien', waar mensen met een wandeltocht van buitenaf toch langs de ambachtshuisjes kunnen."

Ook het museum van de Twintigste eeuw had, na het verlengen van twee tentoonstellingen vanwege kostenbesparing, nu toch ingezet op een nieuwe tentoonstelling, vertelt directeur Hans Stuijfbergen. Maar het nieuws komt voor hem niet uit de lucht vallen. "Het was vanmorgen al het gesprek bij de koffie-automaat, nadat Duitsland strengere maatregelen aankondigde lag dit in de lijn der verwachting."

De nieuwe tentoonstelling is net twee weken geopend en dat vraagt investering. "Eerder hebben we uit kostenbesparing twee tentoonstellingen verlengd, maar er moet soms ook wat nieuws komen." Een tweede nieuwe tentoonstelling is opgeschoven naar volgend jaar, ook uit kostenbesparing: "We teren flink in op een onze reserves en een tentoonstelling kost geld: door deze keuzes komt Jan Splinter door de winter."

Over de drempel

Na de vorige sluiting van musea weten bezoekers het museum weer aardig te vinden, vertelt Stuijfbergen. "We merkten dat het reserveringssysteem soms nog een drempel is, maar over het algemeen loopt het aardig door. Op goede dagen hebben we toch zo'n 130 bezoekers binnen gehad."

Wel merkt hij dat de sluiting van de horeca al op de inkomsten drukte. "Nu komt daar ook de sluiting van de museumwinkel er nog bij en dat hakt er in. We hebben zo'n zestig procent van de normale omzet gedraaid, dat is net geen halvering." De musea zetten de komende tijd in om goed voorbereid te zijn op de heropening volgend jaar.