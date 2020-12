Meer werk voor Zaanse Wildhandel: "Moeders wil geen hele reerug op het bord"

"Met het uitvallen van de horeca en de catering is het geen goed jaar", zegt Hans Jansen van koninklijke Ruig wild en gevogelte. "Laten we daar eerlijk in zijn." Ook zijn collega Jurgen Huurnink die in de winkel in Oostzaan staat ziet dat de afname van wild door de horeca een flinke klap krijgt.

Meer op maat snijden

De hoop is nu gevestigd op particulieren die thuis eend, fazant of hert op tafel gaan zetten met kerst. "We zien gelukkig dat mensen thuis uitgebreider gaan koken", vertelt Jurgen.

"Maar dat brengt wel weer extra werkt met zich mee", aldus Hans. "Waar we bij de horeca hele ruggen kunnen neerleggen kan mijn moeder dat niet gebruiken." Er moet dus meer op maat gesneden worden. "Meer werk, meer ambacht en dat is weer mooi."

Voor wie nog inspiratie zoek deze kerst heeft Jurgen een tip de stoofpotjes, parelhoen en everzwijn is populair dit jaar.