Wethouder : bouw dure OBA Next op de Zuidas uitgesteld

Wethouder Meliani (Cultuur) heeft voorlopig een streep gezet door de nieuwbouw van een peperdure bibliotheek op de Zuidas. Andere kleinere OBA's in de stad lijken voorlopig juist uit de zorgen, want de bezuinigingen op het budget zijn de komende twee jaar ook van de baan. De OBA Next zou in 2025 open gaan, maar is nu zeker voor twee jaar uitgesteld.

De OBA Next wordt volgens de wethouder nog steeds gebouwd, maar staat nu in de planning vanaf 2027. Het geld dat vrijkomt met dat uitstel kan worden ingezet om de andere bezuinigingen later door te voeren.

Toen een tijdje geleden werd aangekondigd de OBA Next op de Zuidas zou worden gebouwd, werd die niet door alle politieke partijen verwelkomd. Een groot deel van de gemeenteraad zei grote twijfels te hebben over het 'prestigeproject'. De bouw van de bibliotheek gaat miljoenen kosten. Volgens meerdere gemeenteraadsleden kan dat geld beter op andere manieren worden besteed, ook hadden ze twijfels over de locatie.

In een brief aan de gemeenteraad laat Meliani weten geluisterd te hebben naar alle belanghebbenden. "Uit reacties vanuit de stad, de gemeenteraad en de directie van de OBA komt duidelijk naar voren dat er zorgen zijn over het mogelijk verdwijnen van de OBA uit bepaalde buurten. Het is goed dit onder ogen te zien en we hebben nagedacht hoe we deze zorg weg kunnen nemen."

Eerder werd aangekondigd daar er een aantal kleine bibliotheken dicht zou moeten in de huidige situatie. Dat wil de wethouder voorkomen.

"We willen voorkomen dat er ad hoc onwenselijke keuzes worden gemaakt door de OBA, bijvoorbeeld door op korte termijn huurcontracten op te zeggen en vestigingen te sluiten. Wij vinden dat er geen vestigingen gesloten mogen worden zonder een samenhangende toekomstvisie met nadrukkelijke aandacht voor aanwezigheid van een OBA in de buurten en wijken waar dit nodig is."