Tweede lockdown zorgt voor nog grotere tekorten bij Cruquius Museum

"We hadden ons juist gericht op een leuke kerstvakantie met allerlei evenementen hier in het Cruquius museum, maar ook in het historisch museum in Hoofddorp. Dat zou allemaal in kleine groepjes gebeuren, helemaal coronaproof, maar dat kan nu allemaal niet doorgaan", vertelt directrice Elise van Melis aan NH Nieuws.

Financiën op losse schroeven

Naast dat een nieuwe lockdown ervoor zal zorgen dat er geen bezoekers meer zijn, heeft het ook directe gevolgen voor de portemonnee van het museum. "We dachten juist dat we met de steun van de gemeente en de provincie uit de financiële problemen zouden zijn. Maar dat staat nu allemaal op losse schroeven."

Tijdens de eerste lockdown heeft Van Melis dankbaar gebruik gemaakt van de tijd en het museum volledig vernieuwd. "Wij waren begin juli weer open door de verbouwing. Toen hebben we dat heel klein kunnen vieren, maar er is nog geen echt openingsfeest geweest. Iets wat je natuurlijk wel graag wilt", aldus Elise van Melis.

Hoofddorp Centrum

De aankondiging van een tweede lockdown zorgde in het centrum van Hoofddorp voor extreme drukte. "Het was vanochtend al veel drukker dan op een normale maandag", vertelt centrummanager Sonja Olthuis.