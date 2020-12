Raamprostituees vertrekken halsoverkop naar huis: "Ga kerst niet alleen doorbrengen"

ALKMAAR - Een paar uur voor sluiting van het rosse straatje van Alkmaar gisteravond sloegen klanten nog even snel hun voorlopig laatste slag. Sekswerkers, maar ook exploitanten en pandeigenaren gaan opnieuw een zware en onzekere tijd tegemoet. Om de kosten te drukken, vertrekt raamprostituee Kiki morgenochtend naar haar familie in Bulgarije. "In Bulgarije is het leven goedkoper en natuurlijk wil ik ook gewoon kerst met mijn familie vieren."

Priscilla Overbeek / NH Nieuws

De vergaande lockdown zorgt ervoor dat de straat voor een derde keer dicht moet, en dat begint z'n tol te eisen op de Achterdam. Nadat het rosse buurtje zo'n drie weken geleden weer open mocht, bleef het er opvallend rustig en werd er amper wat verdiend. Kiki werkt in Alkmaar en in Amsterdam. Ook de Wallen trok weinig bezoek. Dat er de komende weken niks zal worden verdiend, zorgt voor veel stress bij de sekswerker. "We moeten de huur betalen, onze zorgverzekering en we moeten natuurlijk ook eten." 'Arm en eenzaam' Ondanks het dringend advies om alleen in noodzakelijke gevallen te reizen, heeft ze haar vliegticket geboekt. "Natuurlijk ga ik naar huis, dat doet iedereen toch tijdens de feestdagen? Ik ga deze weken in ieder geval niet werkloos, arm en eenzaam in mijn appartement doorbrengen." Tekst gaat verder onder video.

Achterdam voor derde keer dicht - Tom Jurriaans / NH Nieuws

Kiki weet niet hoe ze de huur van haar woning nog langer moet betalen. En met haar veel andere raamprostituees. "Veel vrouwen ontvangen geen financiële steun vanuit de gemeente Alkmaar via de Tozo-uitkering en we verdienen al maanden ontzettend slecht." Drie sluitingen, stijgende prijzen en bange klanten; het kan de doodsteek worden voor het seksstraatje. "Dit is een drama voor ons allemaal. We hebben geld nodig. Zonder inkomsten of financiële steun raak ik mijn woning kwijt." Bijna failliet Ook raamexploitant André Visser begint de hoop langzaam te verliezen. "Ik heb mijn mooie sloep en mijn motor moeten verkopen. Ik zit echt tegen faillissement aan omdat ik de torenhoge huur gewoon niet meer kan ophoesten. Ik probeer positief te blijven, maar mijn vrouw gaat er echt aan onderdoor. Het is verschrikkelijk."