Nog even snel kerstinkopen doen: "Ik schrik hier wel van"

ZAANDAM - Zo'n dertig mensen voor de Bruna en een lange rij voor verschillende cosmeticawinkels om toch nog even het kerstcadeautje te scoren. In Zaandam wordt volop gebruik gemaakt van mogelijkheid tot shoppen, want de laatste uren voor de lockdown zijn ingegaan.

"Ik had het niet verwacht, dacht ik heb nog wel even”, zegt een mevrouw in de rij bij kledingwinkel Zara. De mensen die de verslaggever van NH Nieuws aanspreekt, zijn veelal kerstcadeautjes aan het kopen. Ook in de rij van de Rituals, hopen mensen nog snel te kunnen slagen.



Niet ver van de lege Dam, is de Bruna gevestigd. Er staat hier een rij die op sommige momenten zelfs het hoekje omgaat. Een voorbijganger verbaast zich over de drukte: "Dit kan toch niet", zegt ze vol verbazing. Ze was zelf in de bouwmarkt op het moment dat het nieuws naar buiten kwam en zag dat het in no-time erg druk werd.



Niet alleen in Zaandam, maar ook in Volendam staan ruim twintig mannen in de rij. Dit keer voor een laatste knipbeurt: "Maar ik blijf niet langer open vanavond", zegt de kapster terwijl ze kijkt naar de rij buiten.



Ook bij slijterij in het vissersdorp is het druk. Want het is nog niet helemaal duidelijk of die winkels open mogen blijven. "Je moet wel een fles champagne in huis hebben tijdens de feestdagen", aldus één van wachtende in de rij.

