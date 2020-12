Topdrukte in Hoornse binnenstad in aanloop naar lockdown: "Ze sporen niet"

Ook Rien van Drongelen van Ondernemers Stad Hoorn valt het op hoe druk het is in de stad. "Ik vraag me wel af welke afwegingen de overheid maakt bij de manier van invoeren en of dit de manier is om een crisis te managen: volgens mij wil je je juist voorkomen dat er een run op de winkels komt en dat mensen zo bij elkaar komen. Je moet dit soort nieuws niet laten lekken of je moet zeggen dat het per direct dicht moet."

Een woordvoerder van de gemeente erkent dat het druk was in de stad, maar niet te druk. "We zagen hier en daar langere rijen, maar ook dat mensen voldoende afstand konden houden en dat ook deden. Als het te druk zou worden dan hadden we kunnen ingrijpen, maar dat was niet nodig."

En zij zijn niet de enigen die er zo over denken. Zo staat er ook een lange rij voor een winkel die onder meer bon bons verkoopt. "Ik sta hier al twintig minuten", vertelt een vrouw. De enige reden dat ze blijft staan is haar moeder. "Ze is 94 en wil graag iedereen een doos bonbons geven. En ik ben bang dat deze winkel morgen dicht is."

Onder het winkelend publiek is er wel begrip voor de strengere regels die waarschijnlijk vanavond worden aangekondigd. Al doet het sluiten van niet-essentiële winkels ook pijn voor de ondernemers legt Rien van Drongelen uit. "Het voelt dubbel. Ik heb er begrip voor, we zien natuurlijk ook de cijfers oplopen en die vragen om maatregelen, maar ik heb tegelijkertijd dat die drukte in Hoorn niet speelt. De gemeente heeft in samenwerking met de ondernemers de laatste tijd een weg gevonden om de drukte goed te managen en nu zijn we de dupe omdat het op andere plekken in het land uit de hand is gelopen."

Hoop op succes online warenhuis

In Hoorn was al een online initiatief gestart om ondernemers te ondersteunen: warenhuis Hoorn. De hoop is dat het de winkeliers gaat helpen. "Als mensen via internet gaan kopen, doe dat dan in ieder geval lokaal. Bij warenhuis Hoorn zijn 340 Hoornse ondernemers aangesloten en dat is in deze tijd natuurlijk een prachtig initiatief."