Hilversumse kinderen mogen snel nog even afzwemmen: "Ze zijn zelfs van school gehaald"

HILVERSUM - Het was even hectisch, maar een flinke groep Hilversumse kinderen heeft vandaag op het allerlaatste moment een zwemdiploma gehaald. Omdat ook de zwembaden naar alle waarschijnlijkheid weer op slot gaan, regelde zwembad 't Gooische Bad dat de kinderen toch nog even konden afzwemmen.

Toen zwembadeigenaar Shiva de Winter doorkreeg dat de veel strengere coronamaatregelen ook zijn zwembad zouden raken, klommen hij en zijn medewerkers meteen in de telefoon. Razendsnel werden er extra afzwemlessen geregeld en werden ouders gebeld om vooral met hun kinderen mee te doen. "Enkele ouders hebben zelfs hun kinderen van school gehaald om snel te kunnen afzwemmen", lacht De Winter.

De jonge zwemmertjes zouden oorspronkelijk pas komend weekend afzwemmen. Als de zwembaden vanaf morgen op slot gaan vanwege de lockdown, zou het betekenen dat ze zeker vijf tot zes weken moesten wachten om weer af te kunnen zwemmen. "We zijn erg bang dat de kinderen dan weer een achterstand hebben als ze zo lang moeten wachten. Het inhalen van die achterstand kost weer tijd. Dat is vervelend voor de kinderen en hun ouders."

Veel achterstallige lessen

Niet alleen voor de kinderen komen de extra afzwemlessen goed uit. Het zwembad zelf ziet een enorme drukte opdoemen als de groep pas na de lockdown af zou kunnen zwemmen. "We hebben nu al te maken met heel veel zwemlessen die we nog moeten inhalen. Straks na de lockdown spreek je over ongeveer 3.000 achterstallige lessen. Als we dan ook nog eens deze groep zouden moeten laten afzwemmen. Dat zou echt een enorme klus worden. We hebben al zo veel werk. Daar heb je uiteindelijk ook alleen maar de kinderen mee."

Alle zwemmertjes die vandaag mochten afzwemmen hebben hun diploma gehaald. "Het is fijn dat we dat hebben kunnen regelen", zegt De Winter. "Nu wensen we iedereen verder een fijne jaarwisseling. Meer kunnen we tot die tijd niet doen."