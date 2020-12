Bomvolle Breestraat, winkels blijven open tot 20.00: "We halen eruit wat er in zit"

BEVERWIJK - Het is druk in de Breestraat in Beverwijk, daarom hebben veel winkels vanwege de koopgekte dan ook besloten om vanavond tot 20.00 open te blijven. "We halen er alles uit wat er in zit", zegt Kimberly van herenmodezaak Blanco en Milano.

De enorme drukte in de winkelstraat komt als reactie op het nieuws dat naar alle waarschijnlijkheid de niet-essentiële winkels na vandaag gesloten moeten blijven tot 19 januari. "Ik was vandaag eigenlijk vrij, maar ik werd gebeld of ik kon komen helpen vanwege de plotselinge drukte", vertelt Kimberly. "En juist vanwege de drukte blijven we vanavond langer open, zeker nu het ernaar uitziet dat we de komende maand dicht moeten blijven.

Vooral bij winkels als Ici Paris en Douglas staan mensen buiten in de rij, om nog even snel kestcadeaus in te slaan. Maar ook bij kledingzaak Only is het druk, zo vertelt de verkoopster. "Mensen kopen heel veel cadeaubonnen, want die kan je online gebruiken. En comfortabele lounge-outfits worden vandaag veel verkocht, nu we toch vooral binnen op de bank zullen zitten tijdens de feestdagen."