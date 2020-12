Politie tast nog in het duister over Hilversumse schietpartij: slachtoffer 25-jarige man

HILVERSUM - De politie tast nog in het duister over de schietpartij vrijdagavond in Hilversum. Het is nog altijd onbekend wat de aanleiding is van de schietpartij en wie ervoor verantwoordelijk is.

Het slachtoffer van de schietpartij werd 's avonds met een schotwond gevonden op straat, aan de Egelshoek. Het slachtoffer werd daarop met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer is een 25-jarige man met een onbekende woon- of verblijfsplaats. Of hij pas net beschoten was toen de politie gealarmeerd werd of dat hij al langer gewond op straat was, is niet bekend.

Sporenonderzoek

Wel staat volgens de politie vast dat de man nog een stuk gelopen heeft na het incident: uit sporen blijkt dat de schietpartij verderop aan de Egelshoek heeft plaatsgevonden.

De politie hoopt dat er mensen zijn die meer weten van de schietpartij of mogelijk iets gezien hebben vrijdag aan het eind van de middag of het begin van de avond rondom de Egelshoek. Ze worden opgeroepen om contact op te nemen. De schietpartij wordt nog verder onderzocht.