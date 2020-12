🔴 LIVE: de toespraak van premier Rutte over nieuwe coronamaatregelen

NOORD-HOLLAND - Om 19.00 zal premier Rutte een toespraak houden over de nieuwe coronamaatregelen. Dit doet hij vanuit het Torentje in Den Haag.

De nieuwe maatregelen lekten vandaag al uit. Net als in het voorjaar gaat Nederland in een lockdown. De regels zijn dit keer een stuk strenger dan in de 'intelligente' lockdown. Ook toen sprak premier Rutte het land toe vanuit het Torentje.

Vanaf middernacht zal er een verregaande lockdown gelden. Bijna alles gaat dicht, niet alleen de doorstroomlocaties zoals musea, theaters en pretparken, maar ook niet-essentiële winkels en sportscholen. Niet-medische contactberoepen zoals de kapper, moeten ook de deuren sluiten.

Basis- en middelbare scholen en de kinderopvang gaan vanaf woensdag dicht. Verder wordt het advies om thuis te blijven, thuis te werken en niet op reis te gaan. De maatregelen zullen tot 19 januari gelden.

Bekijk hieronder de toespraak van premier Rutte: